Man gewond na steekpartij in Amalia van Anhaltstraat in Eindhoven

Sta­ti­ons­res­tau­ra­tie in Eindhoven: De tafels bij het raam verdienden het best

22 februari EINDHOVEN - Wimke van 't station, zo stond Wim van der Kleij bekend bij de gasten van de restauratie. In de jaren zestig begon de destijds 20-jarige Wim als jongste bediende bij de horecagelegenheid van de familie Sikking. Toentertijd een sjieke zaak weet hij nog. ,,Met een strenge baas. Het was ja meneer Sikking en nee meneer Sikking. Een servicedoek over de arm was verplicht net als een keurig zwart kostuum."