Man gooit sporttas met vijf kilo MDMA uit auto om politie te misleiden

EINDHOVEN - Een 31-jarige man is dinsdagmiddag op de John F. Kennedylaan in Eindhoven aangehouden omdat hij een sporttas met vijf kilo MDMA bij zich had. De man gooide de tas uit de auto toen hij door agenten aan de kant werd gezet, maar toen hij terug kwam voor de tas kon de politie hem alsnog aanhouden.

De politie besloot dinsdagmiddag rond 13.15 uur de bestuurder langs de kant te zetten. Hij was een bekende van de politie die vaker bij drugsdelicten betrokken was. In het korte stukje dat hij achter de agenten aan moest rijden naar een veilige plek om te stoppen, gooide de man de tas met de harddrugs uit de auto. De agenten zagen dat niet, maar de automobilist achter de verdachte zag dat wel. Toen de agenten de auto van de verdachte doorzochten vonden zij dus niks en lieten de man weer gaan.

Tas al gevonden

Kort daarna kregen zij dus de melding dat een getuige de man iets uit de auto had zien gooien. Toen zij terugreden naar de John F. Kennedylaan, op zoek naar de tas, troffen zij daar de verdachte aan met de tas in zijn handen. Hij zette het op een lopen, maar de agenten konden hem in de Amatastraat in zijn kraag grijpen.

Xtc-pillen