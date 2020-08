Man in Eindhoven dreigt met bijl vlucht maisveld in

Geen vrees voor uitbraak kattenziek­te in Zuid­oost-Bra­bant, maar er worden te weinig katten ingeënt

6 augustus De dierenopvang in deze regio is niet zo bang dat hier een uitbraak van de kattenziekte komt. Deze week werd de dodelijke kattenziekte gesignaleerd in Ermelo en Harderwijk. Maar inenten moet wel meer, luidt de boodschap van dierenartsen. Want dat wordt nog veel te weinig gedaan.