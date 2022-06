Man in zijn nek geschoten in woning in Eindhoven, verdachte verderop in Tongelre aangehouden

EINDHOVEN - In een woning aan de Pianostraat in Eindhoven is dinsdagavond een man neergeschoten. Het gaat om een 53-jarige Eindhovenaar, meldt de politie. Even later werd een 27-jarige verdachte aangehouden.