Man krijgt klappen op straat in Eindhoven en gedraagt zich agressief naar agenten, dader spoorloos

A67 dicht bij Someren na ongeluk vrachtwa­gens met gevaarlij­ke stoffen

13:14 GELDROP - Op de A67 tussen Geldrop en Asten is maandagochtend een ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens, waarvan een gevaarlijke stoffen bij zich had. De weg is richting Eindhoven volledig dicht. De andere richting uit is alleen de linkerrijstrook gesloten.