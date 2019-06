Man lichtgewond op Kruisstraat Eindhoven; in ziekenhuis behandeld aan snijwond

video Fractie­voor­zit­ter SP Eindhoven Murat Memis al weken vast in Turkije, diplomatie­ke druk hielp niets

11 juni EINDHOVEN - Murat Memis, de fractievoorzitter van de SP in Eindhoven, wordt vastgehouden in Turkije. Dat is bevestigd door burgemeester Jorritsma. Memis is ruim een maand geleden opgepakt in Antalya. Na vier dagen in de cel mocht hij gaan, maar hij mag Turkije niet uit in afwachting van een proces.