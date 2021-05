Man loopt brandend over straat in Eindhoven, valt voor flatgebouw neer

EINDHOVEN - Een man is vrijdagavond zwaargewond geraakt op de Van Thienenlaan in Eindhoven. Omstanders hadden gezien dat hij voor een flatgebouw in brand stond.

De man rende vanaf een park zo'n 500 meter richting de Van Thienenlaan, terwijl hij in brand stond. Uiteindelijk is hij smeulend bij een bekende naar binnengegaan en is even later weer naar buiten gestapt.

Op de Kees de Beverweg is hij in elkaar gezakt. Omstanders ontfermden zich daar over de man.

Volledig scherm De plek waar de brandende man over straat liep. © Bert Jansen/Sem van Rijssel

Zij belden de hulpdiensten, die hem reanimeerden. Uiteindelijk is hij zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ter plaatse was hij voor zo'n tachtig tot negentig procent verbrand.

Misdrijf niet uitgesloten

Er is nog veel onduidelijk over de toedracht. Er zijn in de omgeving twee plaatsen delict met linten afgezet: het park waar de man vandaan kwam rennen en de straat waar hij in elkaar zakte. ,,Op dit moment houden we alle scenario's open. Zowel suïcide als een misdrijf zijn op dit moment niet uitgesloten”, laat een woordvoerder van de politie weten.

De technische recherche doet sporenonderzoek, wat nog tot diep in de nacht kan duren. Getuigen van het incident wordt slachtofferhulp aangeboden.

Volledig scherm De politie doet onderzoek in Eindhoven. © Bert Jansen/Sem van Rijssel

Volledig scherm De plek waar de brandende man over straat liep. © Bert Jansen/Sem van Rijssel