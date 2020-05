Man maakt proefritje door Eindhovense binnenstad: quadrijder krijgt ruim 400 euro aan boetes

Vrouw belandt met scootmo­biel in grasveld langs spoorlijn in Eindhoven, pop werd voor dood kind aangezien

2 mei EINDHOVEN - Hulpdiensten zijn zondagavond massaal uitgerukt naar de Heerbaan in Eindhoven. Volgens een melding zou daar een vrouw met een ‘dood kind’ in een scootmobiel naast het spoor zijn gezien. Het kind bleek een pop te zijn. De vrouw in de scootmobiel is naar het ziekenhuis gebracht. Zij is vermoedelijk onwel geworden.