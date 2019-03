Man met dreadlocks opgepakt vlak na tweede gewapende overval op zonnestudio Woenselse Markt

Rondetafel­ge­sprek in Eindhoven over Sinter­klaas­in­tocht zonder Zwarte Piet

19:30 EINDHOVEN - De organisatie Eindhoven kan het houdt zaterdag 23 maart een bijeenkomst waarbij deelnemers in rondetafelgesprekken nadenken over een sinterklaasviering zonder Zwarte Piet. ,,Belangrijkste doel is om te komen met concrete initiatieven die we kunnen ontplooien richting scholen, winkeliers en andere maatschappelijke- en culturele instellingen in de stad", aldus een woordvoerster.