Man met mes overvalt Readshop in Eindhoven en neemt geld mee

Bisnummer voor scorende Jong PSV’er Lonwijk: ‘FC Twente en Roda JC worden testen voor ons’

22:49 Hij scoorde maandag al tegen TOP Oss en deed het vrijdag nog maar eens over. Vanuit een moeilijke hoek scoorde Justin Lonwijk voor Jong PSV en tekende hij de 1-2 aan, nadat de beloften via een door Zakaria Abouklal benutte penalty al terugkwamen in de wedstrijd.