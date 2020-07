Man met recordhoeveelheid fentanyl in Eindhoven zat ook achter grootste vondst in Duitsland

DEN BOSCH - Frank B. wist, naar nu blijkt, niet alleen de Eindhovense politie te verrassen toen deze totaal onverwacht ruim een kilo levensgevaarlijke fentanyl in zijn schuur vond. Vorig jaar leidde hij de Duitse politie naar een loods met ‘meer drugsgrondstoffen dan ze ooit in het land bij elkaar had gezien’.

De verdachte (42) blijft er zelf vrij koel onder, zo bleek dinsdagochtend tijdens een procedurele zitting in de Bossche rechtbank. Vanuit de gevangenis keek een onopvallende man (zwart stekelhaar, gladgeschoren, zwarte kleding) via een beeldscherm mee hoe zijn advocate Serra van de Kamp vrijlating uit voorarrest vroeg. Dat wees de rechtbank, op voorspraak van het openbaar ministerie, af.

De vondst van de fentanyl was puur toeval, zo bleek ook bij deze zitting. De pijnstiller is in de Verenigde Staten geliefd onder gebruikers en gevreesd door de overheid. Het spul is honderd keer sterker dan morfine, een paar korreltjes (2 mg) kunnen dodelijk zijn. De 1.320 gram uit Eindhoven is een voor Europa ongekende hoeveelheid.

Tussen oud metaal

Quote Een eerste inventari­sa­tie van het NFI leerde dat er enkel vingeraf­druk­ken van B. zelf op de plastic zakken met de drugs zaten. Het spul lag in een schuurtje in de Eindhovense wijk Hanevoet. Frank B. zegt dat hij de plastic zak ‘tussen oud metaal’ had gevonden, iets wat het onderzoekende landelijk Parket meteen wegwuift. Een eerste inventarisatie leerde dat er enkel vingerafdrukken van B. op de zakken zaten. Het NFI heeft nog wat DNA-resten en meer afdrukken maar die sporen gaan waarschijnlijk niets bruikbaars opleveren.



Er staan negen mensen op een lijst om gehoord te worden over de zaak, waaronder de partner en een zoon van de verdachte. Ook drie mannen uit Servië worden verwacht mogelijk iets te gaan vertellen, al moeten ze nog worden opgespoord.

Honderden vaten

B. zat zeker drie maal achter het stuur van een busje waarmee drugsgrondstoffen zijn vervoerd. Hij nam het stuur in Nederland over van een medeverdachte, reed ermee naar een loods in Noordrijn-Westfalen en maakte terug in Nederland weer plaats voor de andere man. Die reed ermee naar Zaltbommel. Toen de politie in Duitsland binnenviel vond ze honderden vaten.

Een waakzame rechercheur herkende tijdens het onderzoek Frank B. van een eerdere zaak met een toen onbekende man. Dat speelde in februari 2018 en ging over leveringen van 4000 kilogram grondstof in Alphen aan de Rijn en Lunteren.

Verboden waren

Advocate Van de Kamp wilde Frank B. vrij uit voorarrest. Volgens haar was de inval pas twee maanden nadat haar cliënt achter het stuur is gezien. Niemand kan dus zeggen of hij toen ook verboden waren vervoerde.

Volledig scherm Even dacht de Eindhovense politie dat ze ruim een kilo cocaine had gevonden, maar het was een recordvangst levensgevaarlijk fentanyl © Landelijk Parket