Man neergeschoten in woning in Eindhoven, verdachte aangehouden

De melding van het schietincident kwam iets na 22.00 uur binnen. Agenten die naar de Pianostraat gingen troffen in de woning een man met een schotwond bij zijn nek aan. Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte was op dat moment nergens te bekennen, maar deze werd even later toch elders aangehouden. Mogelijk gebeurde dat op ‘t Hofke, verderop in stadsdeel Tongelre. Daar werd ook een grijze auto aangetroffen, maar de politie kan niet bevestigen of deze van de verdachte is.