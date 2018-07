Man neergestoken bij ruzie in Eindhoven, één aanhouding

Balletje hooghouden op topniveau

5 juli Balgevoel en balbehandeling op hoogniveau. Dat is freestyle voetbal. Als opwarmertje voor het NK Freestyle Voetbal at op zaterdag 14 juli in Jongerencentrum Dynamo wordt gehouden, tracteerden drie freestyle voetballers het winkelend publiek en de mensen op de terrassen in het stadscentrum op een scala van onwaarschijnlijk trucs en kunstjes terwijl ze de bal hooghielden.