Man op scootmobiel meters weggeslingerd bij botsing met auto in Eindhoven

Chinees restaurant Hung Ying in Eindhoven is vijftig jaar en viert dat bescheiden, met zorgen over de toekomst

EINDHOVEN - Het 50-jarig bestaan van Chinees-Indisch restaurant ‘Hung Ying’ aan de Eindhovense Frederiklaan is reden voor een bescheiden feestje. Ka-Sing So (50) en Yukwah Ng (48) zijn niet echt optimistisch over de toekomst. ,,Wij verwachten dat in januari een groot aantal Chinees-Indische restaurants de stekker eruit gaat trekken”.

25 oktober