Man opgepakt die nog drie jaar de cel in moet, anonieme tips dat hij op adres in Eindhoven verbleef

De politie had enkele anonieme tips gekregen dat de man op een bepaald adres zou zijn. Op het adres deed een vrouw open. Zij gaf in eerste instantie aan dat zij alleen thuis was, maar de politie had een machtiging bij zich om de woning te betreden.

De man bleek in een wasruimte verstopt te zitten. Hij is in een cel gezet. Het is niet bekend waarom hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar.