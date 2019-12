Man overvalt tankstation in Eindhoven en dreigt medewerker neer te steken

Video Ruim 3000 deelnemers aan traditione­le kerst-fakkel­tocht

13:22 EINDHOVEN - Ruim 3000 mensen liepen op Kerstavond mee in de traditionele fakkeltocht in Eindhoven. Dat waren er iets minder dan in 2018, maar het winderige weer was daar debet aan. De tocht staat jaarlijks in het teken van vrede en verdraagzaamheid.