Man pleegt overval met steekwapen op supermarkt in Eindhoven en gaat er met geld vandoor

Afgelas­ting voorkomt debuut van Adil Ramzi als trainer van Jong PSV

Alle wedstrijden in het betaald voetbal zijn vrijdagavond afgelast en dat betekent ook dat Jong PSV niet in actie hoeft te komen. De ploeg zou afreizen naar FC Den Bosch, waar Adil Ramzi eenmalig hoofdtrainer zou zijn. Ruud van Nistelrooy is niet fit en kan het stokje weer overnemen als de wedstrijd later wordt ingehaald.

18 februari