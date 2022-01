Man raakt lichtgewond aan gezicht bij steekincident in Eindhoven, drie mannen aangehouden

Rechter zet (opnieuw) vraagte­kens bij werking van luchtwas­sers: eerst zien, dan geloven

REUSEL/DEN BOSCH - Doen luchtwassers in veestallen wel wat ze beloven? Halen ze inderdaad zoveel ammoniak en geur weg als wordt gesteld in de vergunningen? Onderzoek van wetenschappers toonde eerder aan dat het vaak niet zo is, en ook rechters willen meer houvast.

14 januari