Man redt twee personen uit brandende auto bij Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Geheel per toeval komt René Mulder uit Friesland afgelopen nacht uit bij een ongeluk op de Luchthavenweg. Er komt rook uit de motorkap, hij stopt, en dan ziet hij dat er nog mensen in de auto zitten.

,,Toen ik aankwam stond de mini al tegen die paal en kwam er rook onder de motorkap vandaan", zegt René Mulder rond 03.00 ‘s nachts nog altijd vol adrenaline. ,,Er stonden twee jongens bij, die waren aan het bellen. Ik dacht eerst: dat zullen wel de inzittenden zijn. Maar toen ik om de auto liep, bleek dat die er nog inzaten!”

,,Ik heb geen moment getwijfeld”, aldus de Friese ondernemer die rond 01.00 uur bij het ongeval op de Luchthavenweg uitkomt. Eerst probeert hij de vrouw aan de bijrijderskant uit de auto te krijgen, en zet haar vervolgens in de berm. ,,Het meisje was helemaal in schock, leek het wel.” De man aan de bestuurderskant is wat lastiger te bevrijden. Via het raam lukt het Mulder alsnog. Nadat beiden personen in de berm zijn gezet, staat de auto binnen enkele momenten in lichterlaaie. De auto brand volledig uit.

Achtervolgen

Volledig scherm René Mulder (bij portier) redde twee personen uit een brandende auto.

,,Wat ik nog altijd niet begrijp, is waarom die twee jongens niet hebben ingegrepen", zegt Mulder. ,,Waarom stonden ze alleen te bellen en deden ze niks?” Maar wat hij nog erger vindt, en wat hem naar eigen zeggen nog wel even blijft achtervolgen: ,,Waarom heb ik niet op de achterbank gekeken of daar nog iemand zat? Dat zal ik me voor altijd afvragen.”

Of er nog iemand op de achterbank zat, heeft de brandweer niet gedeeld met Mulder. Maar alleen de gedachten al, is voor Mulder genoeg om over te malen. Volgens de toegesnelde hulpdiensten hebben de twee inzittenden hun leven te danken aan het adequate optreden van de toevallige passant.

Lichterlaaie

Mulder is in Eindhoven omdat hij maandagochtend op het vliegtuig stapt voor werk. ,,Ik was nog even bij een leverancier geweest, en wilde nog een paar uur mijn ogen dichtdoen achter in de bus. Dat wordt nog knap lastig om in deze staat in slaap te komen.” Binnen drie minuten stond de auto in lichterlaaie.

De man uit het Friese Boksum vindt zijn heldendaad niet meer dan normaal. Het is niet de eerste keer dat Mulder ingrijpt bij calamiteiten. ,,Ik ben al een paar keer in de situatie geweest waarbij ik heb ingegrepen. Ik ben een beer van een vent van 2 meter 1 en heb een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik vind dat iedereen in zo’n situaties moet ingrijpen. Als je niet doet, verandert er nooit wat.”

