Man rijdt met 96 per uur achterop file, dode en zwaargewonden: jaar cel geëist

Hij kwam in een Mercedes Sprinter-bus uit de richting Den Bosch, op de A50, toen voor zijn neus een file opdoemde. Uitwijken naar de vluchtstrook ging niet meer, daar reden al andere wagens. Hij ging vol in de rem maar reed toch nog met 96 kilometer per uur op de file in. In de Fiat Punto die hij als eerste raakte, zaten vier mensen. De Bulgaarse man op de bijrijdersstoel verloor het leven, met achterlating van een vrouw en twee jonge dochtertjes. De drie anderen raakten zwaargewond.

Lange werkdag

Nuenenaar Bart D. was negentien jaar toen hij het ongeluk op 19 juni vorig jaar veroorzaakte, vlak voor de afslag Helmond/Eindhoven. Het was half zes in de middag en D. had er een lange werkdag op zitten. In eerste instantie dacht hij dat hij even in slaap moest zijn gevallen. Later kwam hij daar op terug, zo bleek vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch.

Daar waren ook de Bulgaarse weduwe en twee andere slachtoffers. De Bulgaarse vrouw liet de rechtbank weten hoe die fatale dag voor haar was verlopen. ,,Om half zes belde ik mijn man. Niemand nam op. Dat was erg ongebruikelijk. Ik kreeg het gevoel dat er iets ergs gebeurd was. (...) Twaalf jaar pure liefde waren voorbij. Ik voel me leeg. Het ergste was dat ik onze dochtertjes moest vertellen dat ze geen vader meer hebben.”

Veel te hard

Officier van justitie Ingrid Masselink vond dat D. ‘gewoon echt veel te hard heeft gereden.’ Matrix-borden boven de weg hadden vanwege de file aangegeven dat vijftig kilometer per uur op dat moment de maximum-snelheid was.

Maar waren die borden al wel in werking toen D. voorbij kwam, vroeg zijn advocaat Cindy Pirone zich af. Ze waren om 17.33 aangezet, de eerste melding van het ongeluk was om 17.36. Het kon best zijn dat die melding een paar minuutjes op zich had laten wachten, redeneerde ze, en dat de matrix-borden nog niet werkten toen D. er langs reed.

Onoplettend