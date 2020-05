Man rijdt met verboden wapens rond in Eindhoven en wordt aangehouden

Dodenher­den­king in Acht zonder publiek

2 mei EINDHOVEN - De dodenherdenking op maandagavond 4 mei op de Verzetsheldenlaan in kerkdorp Acht gaat door, maar zonder publiek. In verband met de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de oorlogsslachtoffers op de gebruikelijke manier te herdenken.