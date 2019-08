Man springt uit kantelende graafmachine en overlijdt op bouwplaats in Eindhoven

EINDHOVEN - Een man is woensdagmorgen overleden na een ongeval met een kleine graafmachine in Eindhoven. De man was aan het werk op een bouwplaats aan de Vioolstraat toen de graafmachine kantelde en op de man terecht kwam, waardoor hij bekneld raakte.