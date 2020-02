Man steekt in op twee passanten in Eindhoven, beveiliger coffeeshop overmeestert verdachte

17 comadrin­kers in Cathrien Eindhoven, 12 in Sint-Anna Geldrop in carnavals­week­end

15:48 EINDHOVEN - Dat er met carnaval stevig doorgedronken wordt, is algemeen bekend. Dat niet iedereen zijn grenzen kent, is ook geen geheim. In de ziekenhuizen komen vervolgens de uitwassen terecht. In de regio zijn de berichten daarover uiteenlopend van aard.