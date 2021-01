Man stuurt Eindhovense vrouw honderden kaarten en duizenden mails. Per dag...

Video PS­V-trai­ner Schmidt heeft het helemaal gehad met Bas Nijhuis: ‘Hoef hem nooit van m'n leven meer te spreken’

16 januari Roger Schmidt was zaterdagavond na Sparta-PSV blij dat zijn ploeg drie punten aan het 'sneeuwduel’ in Rotterdam overhield. ,,Een heel belangrijke en speciale wedstrijd”, zei de coach van PSV. ,,De omstandigheden maakten het moeilijk en ook het kunstgras, waar we niet aan gewend zijn. Het was een goede pot, waarbij Sparta en PSV allebei wilden voetballen en winnen. Zij scoorden knap, met een mooie goal. En als je dit veld ziet, kun je beter zelf als eerste scoren.”