Man uit Best ontkent zoenen collectante Cliniclowns

Het begon nog wel zo vrolijk. Met een clownsneus op, belde een collectante de afgelopen zomer aan bij een 64-jarige alleenstaande man in Best. Of hij donateur wilde worden van Cliniclowns . Dat wilde hij, waarop de studente het huis binnenging. Daar nam de man haar hoofd tussen beide handen en zoende haar op de mond.

'Sorry'

'Sorry', zei de man, maar vervolgens pakte hij het meisje bij de heupen, trok haar naar zich toe en probeerde nogmaals te zoenen. Omdat ze haar hoofd afwendde, kwam die kus op een wang terecht. Waarna de man tenslotte probeerde het meisje te knuffelen. ,,Je bent mooi", had hij gezegd. Tot zo ver de lezing van het meisje, dat aangifte deed van aanranding.

De verdachte zat er stilletjes en met vochtige ogen bij, maandag bij de rechtbank in Den Bosch. Zijn verklaring was kort: Ik heb het niet gedaan. Hoe het meisje dan tot haar aangifte kwam, wist hij ook niet. Zijn advocaat Joris Geuze vroeg zich af of deze hele kwestie wel voor de rechter had moeten komen. Het was immers het ene woord tegen het andere, zonder verder bewijs. Geuze vroeg vrijspraak.

Quote We hebben het 'slechts' over aanranding, maar de impact op een jong meisje is groot. Geerte Burgers

Officier van justitie Geerte Burgers hechtte grote waarde aan de verklaring van het meisje, met veel details Bij de politie had ze ook 'passende emoties' getoond en haar collega en een vriendin hadden ook gezien dat ze overstuur was geweest. ,,We hebben het 'slechts' over aanranding, maar de impact op een jong meisje is groot", stelde Burgers. Ze eiste een taakstraf van negentig uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Burgers vindt de 900 euro smartengeld die het meisje vraagt, alleszins redelijk. ,,Ze slaapt slecht, kreeg last van nachtmerries en heeft daardoor een schooltoets niet gehaald."

Opgeklopt

Advocaat Geuze vond dat een wat opgeklopt verhaal. En trouwens, ,,Mijn cliënt slaapt ook slecht. Hij heeft stress, zijn haar valt uit, zijn goede naam is te grabbel gegooid."