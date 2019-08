Man uit Bladel ontkent mishandeling ex-partner uit Den Bosch

DEN BOSCH - Een man uit Bladel staat terecht omdat hij zijn ex mishandeld zou hebben. Het was juist andersom, zegt hij.

De relatie was uit, maar waarom? Ik heb het uitgemaakt omdat zij vreemd was gegaan, stelde verdachte Rens H. (20) uit Bladel donderdag bij de rechtbank in Den Bosch. Niet waar, ik heb het uitgemaakt omdat hij steeds tegen mij loog, zei de ex-partner van H. in een rechtszaak met een hoog welles-nietesgehalte.

Koevoet

Wat wel vaststond is dat H. in maart vorig jaar naar het huis van zijn ex in Den Bosch was gegaan om daar nog wat spullen op te halen. In huis was het uit de hand gelopen.

Volgens H. werd hij door zijn ex op de trap op zijn rug geslagen met een koevoet, werd hij later bij zijn keel gepakt en achterover getrokken en probeerde hij weg te komen. Vervolgens ontstond er een worsteling in de keuken.

Deurklink

Volgens zijn vroegere vriendin sloeg H. haar daarbij met een losgerukte deurklink in haar gezicht, drukte hij later haar keel dicht en hield hij zijn hand op haar mond om haar te laten stikken.

Officier van justitie Wineke Wichern geloofde de lezing van de vrouw en eiste zeven maanden celstraf voor H. Ze wees naar de foto's die er na de worsteling zijn gemaakt van de verwondingen van de vrouw: een bult op haar hoofd en een snee in haar wang, met een blijvend litteken tot gevolg.

Toevallig

H's advocaat Remko Oerlemans dacht dat die snee toevallig kan zijn ontstaan tijdens de worsteling, bij voorbeeld door de scherven van een schoteltje dat kapot was gevallen. En dus niet door klappen met een deurklink. H. had die klappen ook helemaal niet uitgedeeld.

Oerlemans geloofde de ex-partner van zijn cliënt niet, onder meer omdat ze had verklaard dat ze H. hard had gebeten om ervoor te zorgen dat hij haar los zou laten. Maar H. had nergens bijtwonden. De advocaat vroeg om vrijspraak. Op zijn aangeven had H. zelf ook aangifte gedaan van mishandeling, maar de officier van justitie had besloten geen zaak tegen de vrouw te beginnen.

Gevolgen