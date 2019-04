Man uit De Beerzen maakte ketels voor drugslabs

,,Ik hoop dat ik mijn zoon recht in de ogen kan aankijken na deze rechtszaak en hem ervan kan overtuigen dat ik er niks mee te maken heb.” Jos van B. (57) uit Oost- Middel- en Westelbeers stond maandag voor de rechtbank in Den Bosch terecht met negen andere verdachten die in meerdere of mindere mate betrokken zouden zijn bij het opzetten van een drugslaboratoria in Friesland en Drenthe.

Loods

Van de tien verdachten kwamen er zeven uit Brabant, twee uit Gelderland en één uit Friesland; de verhuurder van een loods in Oudebildtzijl. In die loods trof de politie in april vorig jaar een lab in aanbouw aan. In het Drentse Nieuw Amsterdam was een ander lab al aan het draaien.

Van B. wordt door het Openbaar Ministerie gezien als de technische man die het materiaal leverde voor de amfetaminenlabs. De verdenking dat Bosschenaar Johan W. (48) en Luuk van G. (48) uit Rosmalen zich bezig hielden met amfetaminen leidde eind 2017 tot het politie-onderzoek waarbij ook Van B. in beeld kwam.

Nooit problemen

,,Ik ken Johan al dertig jaar", vertelde Van B. de rechters. ,,Ik heb al die jaren veel dingen voor hem gemaakt en nooit problemen met hem gehad.” De langdurige band tussen de twee verdachten moest verklaren waarom Van B. geen onraad had geroken toen W. hem vroeg ketels te maken. ,,Ik moest een onderstel maken voor een ketel. Ik dacht dat het om een melkketel ging, er zat nog melk in.”

Eén keer was Van B. mee geweest naar de loods in Friesland, maar ook daar had hij niet het idee gekregen dat W. met drugs in de weer was. Hij moest er een caravan in orde maken en had in de loods daar niks vreemds gezien. ,,Op alle spullen die de politie heeft gevonden zat mijn dna. Dat zou ik toch wel weggepoetst hebben als ik wist dat ik met iets verkeerds bezig was", vroeg Van B. de rechtbank.

Metaalbedrijf