Man uit de Beerzen wist niet dat hij voor drugsbende werkte; OM gelooft verhaal niet

Hij kon niet weten dat de ketel die hij maakte voor de productie van amfetaminen was bestemd, vertelde Beerzenaar Jos van B. (57) deze week de rechtbank in Den Bosch. Officier van justitie Erna Vrijhoeven denkt dat hij wel degelijk wist met wie hij in zee ging en eiste dinsdag 24 maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk.

Drugsbende

De zwaarste eis in de zaak tegen een drugsbende met wortels in Den Bosch, was voor Bosschenaar Johan W. (48); zeven jaar gevangenisstraf. Luuk van G. (48) uit Rosmalen mag wat de officier betreft drie jaar de cel in.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) toont de rechtszaak tegen de tien verdachten - van wie negen uit het zuiden - nog maar eens aan dat Brabantse drugscriminelen hun werkterrein uitbreiden tot in de verste uithoeken van Nederland.

Vijf miljoen

De politie kwam een draaiend drugslab op het spoor in Nieuw Amsterdam (Drenthe) en een lab in wording in Oldebildtzijl, in Friesland. Met de chemicaliën die daar werden aangetroffen zou voor vijf tot zes miljoen euro aan amfetaminen gemaakt kunnen worden.

De leiding van de bende was volgens het OM in handen van W. Hij had volgens het OM een dagtaak aan de organisatie rond de twee aangetroffen labs.

Beerzenaar Van B. was de technische man die op aanwijzing van W. een ketel maakte. De officier van justitie weegt in het voordeel van Van B. mee dat hij als enige van de verdachten open is geweest in de politie-verhoren. De anderen beriepen zich vroeg of laat op hun zwijgrecht.

Eindhovenaren

Onder de verdachten waren twee Eindhovenaren, die materiaal inkochten voor de schuur in Oldebildtzijl en daar twee dagen bouwden aan het lab. Tegen William M. (28) eiste de officier 24 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, tegen Gerrit van R. (28) achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk.