Man uit Eindhoven (25) rijdt met drugs en alcohol op 52 kilometer per uur te hard

met video Luuk de Jong wil na twaalf jaar op herhaling in het bekertoer­nooi: ‘Er viel vorig weekend niets te halen’

Luuk de Jong won met PSV nog nooit het nationale bekertoernooi en kan daar dit weekend verandering in brengen. Bij en met FC Twente lukte het hem in 2011 wel, na een finale tegen Ajax. ,,Ik heb niet het gevoel gehad dat we de beker in mijn PSV-tijd niet serieus namen, althans zelf had ik dat totaal niet.”