Man uit Eindhoven die ex en haar moeder bedreigde weer op het goede pad

DEN BOSCH - Het is dat de Nagib O. die maandagochtend in het strafbankje zat, een heel ander persoon is dan degene die afgelopen zomer zijn ex en haar moeder bijzonder zwaar bedreigde. Anders had het OM een heel andere strafeis dan een die neerkomt op razendsnelle voortzetting van therapieën.

De relatie tussen Nagib (35) en de moeder van hun kinderen spatte na vijftien jaar uiteen. Dat ging niet zoals hij zelf had gehoopt. Als hij zijn kinderen niet kon zien op zijn voorwaarden zou hij zijn ex eventueel slachten, daar had hij wel tien jaar cel voor over, zo voegde hij haar in juli 2017 toe. Datzelfde kreeg ze nog een keer te horen en haar moeder ook. De vrouwen leven sindsdien in grote angst, lieten ze de rechters weten en ook schamen ze zich voor de buurt om alle commotie telkens in de straat.

Officier van justitie Jorick Schreurs had meer te verrekenen. zo had Nagib ook een keer alarm geslagen via 112 dat zijn zoon zou worden mishandeld bij zijn ex. Dat was helemaal niet zo, zag toegesnelde politie. Nagib erkende dat. Een kennis waarschuwde hem dat er hard gegil opklonk uit dat huis, waarop hij snel belde.

Ook de bedreigingen waren een misverstand. Hij had met zijn familie vermeend vreemdgaan van zijn ex gesproken waarop die zeiden dat ze in het thuisland afgeslacht zouden worden en dat had hij verteld, zonder dat zelf te willen. ,,Ik zal dat zelf niet doen", bezwoer hij. Hij had haar het leven niet gegeven dus mocht het haar ook niet afnemen. Van de wet mag dat evenmin, zo wees de officier hem terecht.

Camerabeelden

Schreurs had ook twee fietsdiefstallen op zijn lijstje staan. Volgens de man was dat een derde misverstand. Toen hij op het Stadskantoor was, vroeg iemand of hij diens fiets naar het Stratumseind wilde brengen. Ze waren samen naar buiten gelopen, en de man had de fiets aangewezen dus van diefstal was geen sprake. Zo was het gegaan, niet anders. Dat was tegen het zere been van de rechter die uiteindelijk camerabeelden liet afspelen waarop de man moederziel alleen naar buiten kwam.

Een tweede gestolen rijwiel was een lokfiets die bij de AH aan de Leenderweg stond te lonken. Politie zag via gps het ding in beweging komen en even later stond hij op de binnenplaats van Nagib.