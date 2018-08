Man uit Eindhoven haalt plots mes over keel van winkelende vrouw: OM wil TBS

DEN BOSCH - Dat Eindhovenaar Eldried V. degene is die vanuit het niets in november vorig jaar een winkelende vrouw van achteren aanvloog en haar keel doorsneed, lijdt weinig twijfel. Desondanks eist het Openbaar Ministerie geen straf. Hij is niet toerekeningsvatbaar, het OM wil hem in TBS met dwangverpleging.