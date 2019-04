Man uit Eindhoven krijgt cel voor wapens in huis

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De rechtbank in Den Bosch geeft deze straf aan Eindhovenaar Timmy H. (41) omdat in zijn bus en bij hem thuis vuurwapens werden gevonden.

De officier van justitie vroeg twee weken geleden bij de rechtszaak dertig maanden gevangenisstraf. De advocaat van H. wilde vrijspraak omdat de politie zich bij de aanhouding niet aan de regels zou hebben gehouden.

Offenbachlaan

Twee politiemensen zagen op 28 november vorig jaar een Mercedes-bus rijden over de Beethovenlaan in Eindhoven. Precies zo'n bus was eerder vorig jaar uitgebrand in de Offenbachlaan in Eindhoven, gevuld met drugsafval. Bij controle van het kenteken bleek het te gaan om een bus van een verhuurbedrijf dat volgens de politie regelmatig zaken doet met criminelen. De bus had ook een geblindeerde laadruimte. Reden genoeg voor de twee politiemensen om de bus te controleren op drugsafval.

Chemicaliën

Vaten met chemicaliën zaten er niet in, zagen de agenten toen H. (41) de achterdeur van de bus zelf opendeed. Ze zagen wel een zwarte sporttas en wilden weten wat daar in zat. H. gaf geen toestemming om de tas open te maken, maar de agenten deden dat toch. Er zat een machinegeweer in. Bij H. thuis vond de politie vervolgens nog meer wapens. Twee pistolen, munitie, een geluiddemper, nog een vuurwapen en een cryptotelefoon.

Redelijk vermoeden

Advocaat Adarsh Sewgobind vond dat de politie niet zonder toestemming in de tas had mogen kijken. Voordat de politie dat doet, moet er een ‘redelijk vermoeden van schuld’ zijn. Toen de agenten geen afval in de bus zagen, hadden ze het daarbij moeten laten.

De tas had dicht moeten blijven, want de politie had geen aanleiding om te vermoeden dat daar iets mis mee was. Ook had de politie H. bij zijn aanhouding moeten wijzen op zijn recht te zwijgen. Al met al was de aanhouding onrechtmatig en moest de hele zaak daarmee van tafel, betoogde de advocaat.

Zenuwachtig