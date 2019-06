Man uit Eindhoven krijgt herinneringskruis voor ‘oom Gustaaf’

EINDHOVEN - Op ‘een informele bijeenkomst over een formele zaak’ reikte burgemeester Jorritsma van Eindhoven maandag een militair herinneringskruis uit aan nabestaanden van een in Birma omgekomen marineman.

Gustaaf Adolf Epke, geboren in Madiun, Indonesië op 28 december 1919. Overleden in Rangoon, Birma, op 21 november 1941. Bijna niemand had van hem gehoord, bijna was hij vergeten door iedereen. Totdat zijn neef Carol Epke (76) uit Eindhoven hem tegenkwam bij het uitpluizen van zijn familiestamboom.

Werkkamer

Carol Epke vroeg bij het ministerie van defensie negen maanden geleden een herinneringskruis aan voor zijn oom, met succes. Maandag reikte burgemeester John Jorritsma het mobilisatie-oorlogskruis op zijn werkkamer uit aan Carol Epke, postuum voor oom Gustaaf, 77 jaar na diens overlijden.

Over oom Gustaaf kon zijn neef niet heel veel vertellen. Dat hij in een Japans interneringskamp om het leven was gekomen, dat wist hij wel. Dat oom Gustaaf in december 1941 na zijn mobilisatie als marineman in het havendistrict van Soerabaja kwam te werken kreeg neef Carol te horen van de burgemeester, die dat weer haalde uit het defensiedossiertje dat hij samen met het herinneringskruis overhandigde.

Ereveld

Nog geen maand nadat oom Gustaaf in dienst trad, werd hij krijgsgevangen genomen. Een paar maanden later overleed hij. Op het ereveld in Soerabaja vond hij zijn laatste rustplaats.

Carol Epke liet de burgemeester weten dat hij inmiddels ook een herinneringskruis heeft aangevraagd voor zijn eigen vader. Vader Karel Epke werkte als krijgsgevangene van de Japanners mee aan de beruchte Birmaspoorlijn. Zelf vocht Carol Epke in Nieuw Guinea. Hij komt uit een echte defensie-familie. Niet alleen zijn vader en oom waren in Nederlandse krijgsdienst, ook zijn grootvader vocht in de Atjeh-oorlog (1873-1914).

Vorig jaar reikte het ministerie van defensie 168 mobilisatie-oorlogskruizen uit, vooral aan veteranen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, op negen na allemaal postuum.