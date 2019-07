Man uit Eindhoven krijgt werkstraf voor bezit machinegeweer

Acht nieuwe ‘christe­lij­ke’ studenten­stu­dio's aan Laagstraat in Eindhoven

12:45 EINDHOVEN - De christelijke kamerverhuurstichting ISECK gaat acht nieuwe studio's voor studenten bouwen aan de Laagstraat in Eindhoven. Dat is in de tuin van Hoogstraat 414, een van de vier woningen die de organisatie verhuurt.