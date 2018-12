Man uit Eindhoven moet negen maanden cel in voor kinderporno

Update Politie ontdekt ‘per toeval’ zeer professio­ne­le hennepfa­briek in Eindhoven

17:51 EINDHOVEN - In een loods aan de Raedeckerstraat in Eindhoven is vrijdagmiddag een grote hennepkwekerij gevonden. In loods stonden nog zeker 500 planten. De politie ontdekte de kwekerij per toeval tijdens een actieweek tegen ondermijnende criminaliteit.