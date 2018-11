Man uit Eindhoven onder invloed van drugs en alcohol tijdens insluiping, strafeis 21 maanden cel

DEN BOSCH - Een Eindhovenaar was zo zwaar onder invloed dat hij niet veel meer weet van een insluiping. De officier van justitie wil hem de cel in en dwingen tot behandeling in een kliniek.

Het was een hele lijst, die advocaat R. Janssen maandag opsomde bij de rechtbank in Den Bosch. Twee gram speed, xtc, enkele flessen port, cocaïne, 25 milliliter ghb. Het was wat zijn cliënt Bryan G. (29) uit Eindhoven op een dag kon verstouwen.

Op een dag in juni dit jaar ging G. zwaar onder invloed een Eindhovens huis binnen, de voordeur stond open vanwege een verbouwing. G. werd al snel door de bewoners betrapt. Volgens die bewoners met een televisiescherm in zijn handen. Ook zou G. het voorzien hebben op een sieradenkistje en een iPad.

Gevecht

Zelf wist G. het niet meer. Hij wist wel dat er een gevecht met de man des huizes was ontstaan. Die had G. in een houdgreep genomen, en werd daarbij door hem in de arm gebeten. G. raakte even bewusteloos, de politie voerde hem later af. Het kon best zijn, erkende G., dat hij daarbij verwensingen heeft geroepen zoals: ‘Ik ga je koud maken als ik je tegenkom met je kankerhoofd.’

De bewoner die met G. in gevecht was gegaan, vertelde de rechtbank over de impact van het gebeuren. ,,Hij vliegt me in mijn eigen huis aan, krab en bijt. Ik ben benieuwd wat de uitslag van mijn hiv-test in januari zal zijn.”

Strafblad

G. had geen behoefte aan een reactie op het verhaal van de bewoner. Hij had ook geen behoefte aan een klinische behandeling van zijn agressie en verslaving. Hij zat vast, was in de gevangenis clean geworden en wilde een ambulante behandeling. Dit tegen de zin van officier van justitie Erna Vrijhoeven, die eraan herinnerde dat G. een lang strafblad heeft en net vrij was toen het in juni opnieuw fout ging. Zijn agressie en middelengebruik moeten in een kliniek aangepakt worden, adviseerde de reclassering.

