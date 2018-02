Man uit Eindhoven rijdt 19 jaar zonder rijbewijs

Fifth NRE krijgt eindelijk bouwvergunning

23 februari EINDHOVEN - Bijna acht jaar na de eerste contacten met de gemeente Eindhoven heeft jazzclub Fifth NRE op het NRE-terrein dan toch de bouwvergunning gekregen. Wethouder Mary Ann Schreurs bracht de papieren vrijdagavond zelf naar initiatiefnemer Hein van Stiphout tijdens de maandelijkse Thank God it's Friday-avond.