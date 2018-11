Man uit Eindhoven slaat vriendin; officier eist dertig maanden cel

Dat mensen Fernando P. vaak als een agressief persoon inschatten, kan komen door de tatoeages in zijn gezicht. Advocate Linda Janssen van de 44-jarige Eindhovenaar haalde het donderdag aan bij de rechtbank in Den Bosch.

Kalm

Zelf heeft de advocate F. als een kalme cliënt leren kennen, maar op 28 augustus van dit jaar was hij toch erg onrustig geweest. Die dag maakte hij een eind aan de relatie met zijn vriendin. Dat liep anders dan gepland. Het mondde uit in een vechtpartij in het Eindhovense huis van de vriendin.

De vrouw kreeg klappen, liep in ieder geval een gebroken neus op , een snijwond in haar vinger en verwondingen boven haar oog. De vrouw meldde na de vechtpartij nog meer letsel, maar daarvan had advocate Janssen geen medisch bewijs kunnen vinden.

Vleeshamer

Een tijd ging het in de rechtszaal ook over de vraag of de man met een vleeshamer had geslagen. P. ontkende dat met klem. Het was een parfumflesje geweest waarmee hij zijn ex had verwond.