Man uit Eindhoven 'stak vriend niet neer’

Nawid H. (32) uit Eindhoven snapt er nog steeds niks van. Bijna negen maanden heeft hij nagedacht over de vraag waarom zijn vriend hem beschuldigt. Zo lang zit hij al vast, sinds de steekpartij begin januari in de Tongelresestraat in Eindhoven. Daarbij werd de vriend in de portiek van diens flat negen keer met een mes geraakt.

Ziekenhuis

Na drie dagen ziekenhuis kon de man weer naar huis, maar zijn geestelijke wonden zijn nog lang niet weg, vertelde officier van justitie Hugo Storij vrijdag aan de rechtbank in Den Bosch. Heel erg voor het slachtoffer, vond ook H., maar één ding: ,,Ik heb hem niet gestoken en weet niet waarom hij mij beschuldigt. Ik snap er niks van.”

Toch had het slachtoffer geen twijfel over de dader. Het was H. geweest, zelf gezien. Onenigheid over drugsgebruik zou de aanleiding voor het steken zijn.

Beetje bloed

H. werd na de steekpartij door de politie aangetroffen in zijn auto, met twee messen op zak. Op een van de messen zat een beetje bloed van het slachtoffer. Hoe dat kon, ook dat wist H. niet. ,,Ik heb er negen maanden over nagedacht. Ik kan alleen maar bedenken dat het misschien komt door de politie.”

Niet aannemelijk, vond de officier. Maar ook weer niet helemaal onmogelijk, dacht H’s advocaat Joost van Dinten, want een van de politiemensen die op de steekpartij was afgegaan, was later ook betrokken bij H's arrestatie. Die verliep vrij eenvoudig, H. zat in zijn auto dronken en apathisch voor zich uit te kijken.

Alcoholverslaving

Deskundigen die H. onderzochten bespeurden bij hem een alcoholverslaving, maar H. ontkende dat hij daar last van heeft. Ook de psychotische wanen die psycholoog en psychiater hadden vastgesteld, werden door H. weggewoven. Met de reclassering werkte hij niet mee en hij wil zich niet laten behandelen.