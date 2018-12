Man uit Eindhoven steekt partner in gezicht, eis vier jaar cel

DEN BOSCH - Zijn ex heeft nu een litteken in haar gezicht en zal daardoor altijd blijven denken aan de nacht dat hij haar stak. Vier jaar cel eist de officier van justitie tegen een Somalische Eindhovenaar.

De foto's van de wond waren gruwelijk. Een snee van pakweg vijf centimeter in haar gezicht, vanuit een mondhoek. ,,Ik snap niet dat de vader van mijn kind mij zoiets kan aandoen.”

De Eindhovense vrouw die door haar toenmalige partner met een aardappelschilmesje werd gestoken, was donderdag niet zelf op de rechtszitting in Den Bosch. De voorzitter van de rechtbank las haar slachtofferverklaring voor. ,,Ik voel me angstig en verraden. Elke ochtend als ik in de spiegel kijk, word ik eraan herinnerd."

Dochtertje

Al sinds zijn veertiende is Suleiman A. (30) in Nederland. Hij vluchtte uit Somalië. Met de Eindhovense vrouw had hij sinds 2011 een relatie. In 2014 kregen ze een dochtertje, dat na acht maanden uit huis werd geplaatst wegens geweld in het gezin.

Op een nacht in september dit jaar eindigde de relatie tussen de twee. Die nacht stak A. de vrouw in hun Eindhovense flat met een mesje. ‘Per ongeluk', was zijn verweer, maar officier van justitie Esther Lodder geloofde daar helemaal niks van. Ze eiste vier jaar cel.

Niet gevlucht

Het moet A. volgens de officier ook verboden worden contact met zijn ex op te nemen en in Eindhoven te komen. Advocaat Wannes Kolmans voerde aan dat A. niet gevlucht was voor de politie, maar na het gebeuren juist had gewacht. Vier jaar cel vond hij ‘veel te fors.’ Zeven maanden komt wat hem betreft meer in de buurt van het redelijke.

Complicerende factor was dat A. zonder documenten in Nederland is. Hij mag hier niet zijn, maar kan ook moeilijk terug naar Somalië, want dat is geen veilig land. Nederland stuurt daarom geen asielzoekers terug naar Somalië. ,,Maar hij moet gewoon het land uit, Punt", zei de officier.

Klinisch