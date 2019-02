Man uit Eindhoven toont berouw na dodelijk ongeluk

Yousef R. (27) uit Eindhoven was maandag zonder advocaat naar de rechtbank in Den Bosch gekomen. Hij had een ongeluk veroorzaakt op 9 april 2018 in Eindhoven, daar wilde hij niet veel op afdingen. Rijdend op de Eindhovense Europalaan richting generaal De Parmaslaan had R. die dag een Renaultje ingehaald dat volgens hem maar dertig kilometer per uur reed.

Fiets

Bij het inhalen kwam hij op de linker rijstrook terecht die bestemd is voor verkeer dat linksaf wil. Waarschijnlijk heeft het slachtoffer gedacht dat R. inderdaad linksaf zou slaan, en stak hij over, met de fiets. Maar R. sloeg niet linksaf, hij reed na het inhalen rechtdoor. Zo kwamen de auto en de fietser in botsing.

Het slachtoffer overleed twee dagen na het ongeluk in het ziekenhuis in Tilburg. Een levenslustige, gezonde man, die de familie bij elkaar hield. Een groot gemis, zo klonk het in de slachtofferverklaring die zijn schoondochter voorlas. Voordat ze begon met ‘Beste Yousef’, zette ze een portret van haar overleden schoonvader voor zich op tafel.

Niet haatdragend

De familie van het slachtoffer nam R. het ongeluk kwalijk, maar was niet haatdragend. Aan officier van justitie Mart de Bruijn hadden de nabestaanden gemeld dat ze niet uit waren op ‘oog om oog', maar dat R. wel mocht voelen dat hij een fout had gemaakt. Een werkstraf te volbrengen in een revalidatiecentrum, was de suggestie van de familie.

Een werkstraf van 240 uur was de eis van officier van justitie, met daarnaast twee jaar rijbewijs inleveren en drie maanden cel als R. de komende twee jaar nog eens de fout in gaat.

Snelheid

R. hoorde het aan en bracht er niet veel tegenin. Hij zei wel dat het slachtoffer pas op het laatste moment overstak. Punt van discussie was de snelheid waarmee hij reed. Onderzoek van onder meer de remsporen wees uit dat het rond de zeventig kilometer per uur moet zijn geweest. R. zelf gaf meteen toe dat hij te hard had gereden, maar hield het op zestig per uur. ,,Het steekt mij enorm dat getuigen zeggen dat ik roekeloos heb gereden.”