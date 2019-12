Man uit Geldrop moet tien mille betalen aan slachtoffer van zwaar uitgaansgeweld op Stratumseind in Eindhoven

Bij een ruzie sloeg de man uit Geldrop (29) in januari vorig jaar een ander zo hard dat zijn jukbeen op zeven plaatsen brak. Hij liet hem weerloos achter vluchtte weg. Pas toen zijn foto op tv was getoond meldde hij zich. Maar ook toen bleef hij zich van de domme houden. De rechtbank is daar niet over te spreken. Het slachtoffer heeft veel operaties moeten ondergaan en zijn gezicht is veranderd.