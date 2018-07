Man uit Geldrop opnieuw voor de rechter wegens ontucht

De P. is vier keer eerder veroordeeld voor misbruik. Vrijdag stond hij in Den Bosch terecht voor een vijfde geval. Het misbruik voltrok zich steeds in Eerde, een dorp bij Veghel waar De P. destijds woonde. Hij verhuisde naar Geldrop, want in Eerde kan hij zich niet meer vertonen, zo stelt hij. Nadat de eerste beschuldigingen aan zijn adres bekend werden, verschenen er pamfletten in de straat, waarop gewaarschuwd werd om geen jonge jongens aan zijn zorg toe te vertrouwen.

Zwakte

In januari 2016 werd de 46-jarige De P. veroordeeld voor ontucht met twee minderjarige jongens. Een van de twee was door hem als zaterdaghulpje ingehuurd. In beide gevallen bekende hij. Dat speelde in 2001 en 2004. Volgens de elektricien waren het een paar momenten van zwakte.

Nadat een van de slachtoffers de publiciteit zocht, meldden zich nog twee andere slachtoffers. Ook deze jongens werden door De P. als minderjarige mee naar zijn woning genomen en daar verleid tot masturbatie en orale seks. Voor deze twee zaken werd de elektricien vorig jaar veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. De P. ontkent in deze zaken stellig. Over twee weken dient het hoger beroep.

Quote ,,Ik was jouw ideale slachtof­fer: jong en heel erg onzeker over mezelf. Slachtoffer

Bij de rechtbank in Den Bosch diende vrijdag een zaak met een vijfde slachtoffer. Het betreft de broer van een van de eerdere slachtoffers. Hij werd naar eigen zeggen tussen 1999 en 2003 meermalen misbruikt in de woning van De P. in Eerde. ,,Ik was jouw ideale slachtoffer: jong en heel erg onzeker over mezelf. Toen ik later drugs ging gebruiken en psychisch in de knoop kwam, heb ik de oorzaak steeds bij mezelf gezocht. Maar het kwam allemaal door jou, Marco. Dat ontdekte ik pas toen ik mijn hele leven had afgebroken en erover begon te praten."

Dat De P. ook dit misbruik blijft ontkennen, steekt de Eerdenaar nog het meest. ,,Je bent te laf om je verantwoordelijkheid te nemen. En zo lang je dat niet doet, blijf je doorgaan. Ik dacht nooit dat ik dit ooit tegen iemand zou zeggen, maar ik wens je het slechtste toe."