Man uit Helmond 4,5 jaar cel in voor productie drugs en bezit vuurwapens

De 22-jarige Romano van den B. uit Son en Breugel en de 27-jarige Maickel de R. uit Sprang-Capelle krijgen voor hun aandeel ieder een jaar cel. De officier had tegen de Helmonder zes jaar geëist. In een opslagbox die hij huurde werden vuurwapens gevonden.

Pillen

In juli 2017 werd in Eindhoven een drugslab aangetroffen in een woning waar op dat moment de 22-jarige en 27-jarige mannen aanwezig waren. Op de bovenverdieping van de woning en in diepvriezers in de schuur bij de woning werden grote hoeveelheden MDMA-kristallen en -pillen, grondstoffen en hardware gevonden.

Op basis van getuigenverklaringen kwam de Helmonder in beeld. Deze man was voormalig huurder van de woning en hij was in de buurt van de woning gezien terwijl hij jerrycans en vuilniszakken droeg waaruit een aceton lucht kwam. In de opslagbox die hij huurde zijn later diverse vuurwapens en munitie aangetroffen.

Burgemeester

De drie mannen stelden tijdens de rechtszaak dat ze niks te maken hadden met het xtc-lab. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven sloot de woning meteen voor een jaar. Hij waarschuwde ook: als de chemicaliën in dit huis waren ontploft, had een deel van de buurt zomaar de lucht in kunnen vliegen.

De R. moet binnenkort opnieuw voor de rechter verschijnen, omdat hij bij een drugslab in Brakel zou zijn betrokken. In dat lab vond de politie 125 kilo mdma.

Bart S. (46) uit Helmond vertelde alleen in het verleden het huis gehuurd te hebben en dat hij er af en toe nog wat lege jerrycans opruimde. Hij was niet in het lab geweest. De eis tegen S. viel hoger uit dan tegen de anderen, omdat in een opslagbox die hij onderverhuurde ook nog tien vuurwapens werden aangetroffen. Aan wie hij de opslagruimte dan verhuurde? ,,Het zou beter zijn als hij man en paard noemde, maar dan tekent hij zijn doodvonnis”, verklaarde advocaat Paul Saris het zwijgen van S.

