Man uit Helmond die lijk van vader verborg voor de rechter

Van D. wordt ervan verdacht dat hij het lijk na het overlijden in het appartement van de vader in Nuenen heeft laten liggen, onder dekens en kleding. De gordijnen van het appartement waren lang dicht. Van D. gebruikte volgens de dagvaarding luchtverfrisser om onfrisse geuren te verdrijven.

De vader werd 84 jaar en stierf een natuurlijke dood. Hij werd in mei vorig jaar in zijn appartement gevonden. Honderden vliegen op het raam wezen de weg.

Als buurtbewoners in Nuenen bij de zoon informeerden waar zijn vader toch was gebleven, vertelde hij dat hij vader in Helmond in huis had genomen en dat het daar goed met hem ging.