Man uit Someren huiverig voor behandeling psychische klachten

DEN BOSCH - Dat Marinus van D. zich moet laten behandelen aan zijn psychische klachten is vrijwel iedereen duidelijk. Zelf is de Somerenaar huiverig.

Niet vaak zal het gesprek tussen rechters en verdachten zo moeizaam zijn verlopen als dinsdag bij de zaak van Marinus van D. uit Someren, bij de rechtbank in Den Bosch. Van D. (42) leek niet alles meteen te begrijpen, nam lange denkpauzes en zat soms scheef van het ongemak op zijn stoel. Reumatische pijnen heeft hij in heel zijn lichaam, voor zijn depressieve klachten en schizofrenie was hij in het verleden al eens opgenomen. Angst en achterdocht zijn hem niet vreemd.

Slaapkamer

Dat alles speelde op de achtergrond toen Van D. in maart van dit jaar zijn vrouw en dochtertje van één jaar opsloot op de slaapkamer thuis. Hij zou daarbij gedreigd hebben het huis in brand te steken. Eerder die dag had hij volgens zijn vrouw -die aangifte deed - met een mes voor haar gestaan. ,,Maar ik betwijfel of ik het op haar heb gericht. Eerder op mezelf", vertelde Van D. de rechtbank.

Een behandeling van de psychische klachten van Van D. is hard nodig, betoogden twee deskundigen, maar zelf heeft hij daar moeite mee. Een klinische opname voelt voor hem als opsluiting, als straf. Voor antidepressiva is hij huiverig. Officier van justitie Walter Kupers stelde hem voor een keuze: als u moet kiezen tussen behandeling en de gevangenis, wat dan? ,,Dan ga ik naar de gevangenis."

Quote Ik denk dat hij amper beseft hoeveel lieve mensen hij om zich heen heeft. Walter Kupers