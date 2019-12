Man uit Steensel stuurt ex foto's van grafstenen

Zes jaar cel geëist tegen drie No Surrender­le­den voor schietpar­tij Medoclaan Eindhoven

13:34 DEN BOSCH - In hoger beroep wil het OM zes jaar cel voor drie No Surrenderleden die bij het vuurgevecht in 2014 aan de Eindhovense Medoclaan waren. Een van hen was vrijgesproken, de twee anderen kregen 42 en 48 maanden.