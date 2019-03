Man uit Valkenswaard cel in voor hypotheekfraude en xtc-pillen

DEN BOSCH - Robert van H. (52) uit Valkenswaard heeft een gevangenisstraf gekregen van 26 maanden, waarvan tien voorwaardelijk, plus een geldboete van 50.000 euro. Hij maakte zich schuldig aan hypotheekfraude, witwassen en had xtc-pillen, verboden (vuur)wapens en munitie in bezit. Zijn 51-jarige partner Rekia R. wordt vrijgesproken van betrokkenheid.

Van H. vroeg bij een bank een hypotheek aan voor de aankoop en verbouwing van zijn luxe villa in Valkenswaard en diende daartoe een vervalste werkgeversverklaring en salarisstrook van zichzelf in. Mede op basis daarvan kreeg hij een lening van 400.000 euro. Het bedrag dat hij als lening heeft gekregen, waste hij vervolgens wit door er (deels) zijn woning mee te financieren.

Niet verbeurd

Omdat Van H. de bank inmiddels schadeloos heeft gesteld, ziet de rechtbank in Den Bosch – anders dan de officier van justitie – geen reden de woning van de man verbeurd te verklaren.

In de rechtszaak kwam vorige maand aan de orde dat Van H. over grote geldbedragen beschikte, volgens de officier van justitie zo'n 310.000 euro. De officier stelde dat dit geld uit misdaad afkomstig was en wilde het afpakken. De rechtbank gelooft Van H. die stelde dat hij het geld van zijn steenrijke vader had gekregen.

De rechtbank vond een straf van dertig maanden, waarvan tien voorwaardelijk, redelijk, maar doet er vier maanden vanaf omdat de zaak lang heeft aangesleept. Hij begin in 2014 met een inval in de villa van Van H. De politie gaf daar destijds veel ruchtbaarheid aan. Dat daardoor de reputatie van de man is beschadigd, weegt de rechtbank ook mee, net als het feit dat Van H. eerder in België is veroordeeld voor witwassen en valsheid in geschrifte.

Bij de inval trof de politie in juli 2014 ongeveer 15.000 xtc-pillen aan in de garage van Van H. Ook vond de politie onder meer een vuurwapen, een stroomstootwapen en munitie.

Partner