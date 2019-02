DEN BOSCH - Een Veldhovenaar sloeg zijn vader met een hamer op zijn hoofd, maar was het om hem aan te vallen of juist uit zelfverdediging? Poging doodslag, vindt de officier van justitie, die vier jaar cel eist.

De zoon liep dreigend op zijn vader af en gaf hem met een klauwhamer één klap boven op zijn hoofd. Zegt vader zelf. Nee, zegt de zoon, het ging anders. Vader pakte me vast, duwde me tegen een muur en toen heb ik een hamer gepakt en daarmee een horizontale beweging gemaakt, een soort backhand. Niet om aan te vallen, maar om te verdedigen.

Klappen

Het was niet enige uiteenlopende lezing vrijdag in de rechtszaak in Den Bosch van Ernest A. (27) uit Veldhoven, de zoon. De grote vraag was of A. de hamer had meegenomen naar het huis van zijn vader met het plan om hem daar te slaan. A. zei van niet, de officier van justitie dacht van wel.

A. had de hamer bij zich om zich eventueel te kunnen verdedigen tegen zijn Ghanese vader, die hem met harde hand had opgevoed en meermaals klappen had uitgedeeld. Hij was de mishandelingen beu.

Verhaaltje

De officier van justitie geloofde het niet. ,,We krijgen een verhaaltje voorgeschoteld.” Het had de officier al verbaasd dat de rechtbank onderzoek liet doen naar de manier waarop de klap was uitgedeeld. Dat rapport van het Nederlands Forensisch Instituut bracht geen uitsluitsel, al werd de lezing van vader iets aannemelijker geacht. Het NFI ging onder meer af op het letsel van vader, die er met een oppervlakkige wond vanaf kwam.

De officier ging er van uit dat A. naar zijn vader was gegaan met het plan hem flink toe te takelen met de hamer. Die veronderstelling hing samen met de voorgeschiedenis van de klap. A. had kort tevoren zijn vader geconfronteerd met een familiegeheim: vader had in Ghana nog een dochter, bij een andere vrouw dan A's overleden moeder. Vader wilde er verder niet over praten en had A. al gezegd dat het zijn zaken niet zijn. Met dit verhaal in zijn hoofd had A. zijn vader dood willen slaan.

Handdoek

Niks van waar, betoogde A's advocaat Bob de Jong. Als dat de bedoeling was geweest, had A. wel vaker en harder geslagen en was hij zijn vader ook niet meteen na de klap te hulp geschoten met water en een handdoek. De hamer had hij bij zich voor de zekerheid.