Man valt in de Dommel en wordt gered door omstanders

Aanvaller Sekou Sidibe (19) neemt afscheid van PSV en wil zijn carrière in het buitenland voortzet­ten

14:46 Aanvaller Sekou Sidibe (19) is komend seizoen niet meer in een PSV-shirt te zien. De Belgische belofte met Ivoriaanse roots heeft ervoor gekozen om zijn carrière elders voort te zetten en een aanbieding van de Eindhovense club te laten lopen. Hij had de mogelijkheid om zijn aflopende contract te verlengen en bij Jong PSV te blijven, maar gaat de jeugdacademie na negen seizoenen toch verlaten.